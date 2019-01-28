28 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonsporda Ankaragücü mesaisi başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2019

'de, deplasmanda ile 1-1 berabere kalan , 2 Şubat Cumartesi günü Ankaragücü ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

maçında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğerlerinin ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bordo-mavili takımın yarını izinli geçireceği, hazırlıklarına 30 Ocak Çarşamba günü devam edeceği bildirildi.

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