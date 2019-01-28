28 Ocak 2019, Pazartesi
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Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 28.01.2019
Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 2 Şubat Cumartesi günü Ankaragücü ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.
Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğerlerinin ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Bordo-mavili takımın yarını izinli geçireceği, hazırlıklarına 30 Ocak Çarşamba günü devam edeceği bildirildi.
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