27 Ocak 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan'a müjde

Uğurcana müjde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Genç kaleci Uğurcan Çakır’a milli müjde geldi... Kaleyi Onur’dan devraldıktan sonra gösterdiği performansla bordo-mavililerin çıkışında önemli rol oynayan 1996 doğumlu Uğurcan’ın bu başarısı A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu’nun da gözünden kaçmadı.

Rumen hocanın, teknik direktör Ünal Karaman'a Uğurcan'ı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna almak istediğini söylediği kaydedildi.

Altyapılarda 9 kez milli olan Uğurcan'a böylece A milli olma fırsatı da doğdu.

HIZIR GİBİ YETİŞTİLER

Ligin ilk yarısında Yusuf Yazıcı, Abdülka- dir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'e sürekli ilk on birde görev veren Karaman, transfer tahtasının kapalı olduğu dönemde bu isimlerin yanına yeni isimler eklemeyi planlıyor. Kadro oluşturmakta sıkıntı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, alt yapıdan A takım kadrosuna katılan oyunculardan yeni isimleri kadroya monte ederek zorlu süreci aşmaya çalışacak.

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