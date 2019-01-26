Olcay Şahan af bekliyor

Kadro dışı bırakılan Olcay takıma dönmek istiyor. Yönetim son kararı Karaman’a bıraktı

Fırtına'da Olcay Şahan yönetim ve teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Yönetim, tecrübeli futbolcuya "Kendine kulüp bul" derken 31 yaşındaki oyuncu ise "Kalacağım" cevabını vermişti. Devre arası Antalya kampına götürülmeyen Olcay kendisine gelen teklifleri reddetmişti. Yıldız isim, pazartesi günü bordo-mavili yönetimle bir araya gelecek. Tecrübeli futbolcu af beklediğini iletecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları konuyu önce kendi aralarında görüşecek. Ardından teknik direktör Ünal Karaman'a da fikrini soracak. Son karar verilecek.