26 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Olcay Şahan af bekliyor

Olcay af bekliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Kadro dışı bırakılan Olcay takıma dönmek istiyor. Yönetim son kararı Karaman’a bıraktı

Fırtına'da yönetim ve teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Yönetim, tecrübeli futbolcuya "Kendine kulüp bul" derken 31 yaşındaki oyuncu ise "Kalacağım" cevabını vermişti. Devre arası kampına götürülmeyen Olcay kendisine gelen teklifleri reddetmişti. Yıldız isim, pazartesi günü bordo-mavili yönetimle bir araya gelecek. Tecrübeli futbolcu af beklediğini iletecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları konuyu önce kendi aralarında görüşecek. Ardından teknik direktör 'a da fikrini soracak. Son karar verilecek.

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