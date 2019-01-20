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Filip Novak: Hatalardan ders çıkarmak lazım
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019
Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk ekip ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü, Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.
Mücadelenin ardından Filip Novak, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
İşte Novak'ın maç sonu açıklamaları:
"Bugün sahadaki en iyi oyuncularımız taraftarımızdı. İnanılmaz destek verdiler. Rakip sadece hatalarımızdan goller buldu. Hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor, tekrar bu hataları yapmamalıyız."
"Pereira da ben de ofansif oyuncularız, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, savaşçı oyuncularız. Onun sakatlığı elbette sorun yarattı. Bugün takım olarak sonuçtan dolayı çok üzgünüz."
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