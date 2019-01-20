20 Ocak 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Filip Novak: Hatalardan ders çıkarmak lazım

Hatalardan ders çıkarmak lazım
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019

’in 18’inci haftasında , sahasında ’e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk ekip ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü, Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Mücadelenin ardından , yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Novak'ın maç sonu açıklamaları:

"Bugün sahadaki en iyi oyuncularımız taraftarımızdı. İnanılmaz destek verdiler. Rakip sadece hatalarımızdan goller buldu. Hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor, tekrar bu hataları yapmamalıyız."

"Pereira da ben de ofansif oyuncularız, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, savaşçı oyuncularız. Onun sakatlığı elbette sorun yarattı. Bugün takım olarak sonuçtan dolayı çok üzgünüz."

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