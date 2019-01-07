07 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Kucka'ya ödeme

Trabzonspordan Kuckaya ödeme
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

Kulübü, alacakları gerekçesiyle 'ya başvuran Slovak oyuncu Juraj Kucka'ya ödeme yaptı.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Slovak oyuncunun ihtar süresinin son gününde 450 bin avroluk ödeme gerçekleştirildiği ve bu sorunun ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Kulübü, İtalyan ekibi Milan'a da Kucka ve Sosa'nın bonservis bedelleri nedeniyle geçen hafta yaklaşık 2,5 milyon avro ödemişti.

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