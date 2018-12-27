27 Aralık 2018, Perşembe

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: Ekuban bizden biri

Ekuban bizden biri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2018

Başkanı , Ekuban’ın bonservisini alacaklarını söyledi. Ağaoğlu “Bu forma ona çok yakışıyor” ded

Bordo-mavili kulübün başkanı , Caleb Ekuban hakkında konuştu. Kısa sürede şehre ve takıma uyum sağlayan oyuncunun bonservisini alacaklarını söyledi. Ağaoğlu "Ekuban bizden biri. Forma ona çok yakıştı. O forma kime yakışıyorsa, o oyuncu bu takımda kalır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Ağaoğlu, Ekuban'ı transfer ettiklerinde burun kıvıranların şimdi "Sakın kaçırmayın, bonservisini alın" dediğini hatırlattı. Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Ekuban'ı çok ucuz bir fiyata kiraladık. Satın alma hakkı da bizde. Salı günü annesi öldü, perşembe günü ısrarla hocayı arayıp 'Ben geleceğim' diye mesaj gönderdi. Cuma sabahı 'a gelip, cumartesi günü oynanan maçın 75. dakikasında oyuna girdi. 82'de kilidi açan golü attı. O formanın içindeki adam Ekuban"
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