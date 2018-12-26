27 Aralık 2018, Perşembe

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı, posteri ile konuşan taraftarlar ile buluştu

Yusuf Yazıcı, posteri ile konuşan taraftarlar ile buluştu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2018

’un genç oyuncusu , sokakta kendisine ait posterle konuşan taraftar ile bir araya geldi.

Trabzon'da sokakta duvara asılı şekilde bulunan 'nın posteri ile sohbet ederken çekilen videosu sosyal medyada yer alan ve videoda Yusuf Yazıcı'ya, 'Sen oynadığında ben rahat ediyorum. Abdulkadir ile sen oyna, ben her maça kazanırız diye iddiaya girerim' şeklinde seslenen 55 yaşındaki adlı taraftar, Yusuf Yazıcı ile bir araya geldi.

"Yusuf Yazıcı'yı karşımda görünce heyecanlandım"

Bordo-mavili kulübün medya biriminin hazırladığı videoda Yusuf Yazıcı'yı çok sevdiğini ve onu gördüğünde çok heyecanlandığını belirten Metin Burma, "Yusuf Yazıcı'nın fotoğrafını görünce sanki karşımdaymış gibi çok heyecanlandım. Neredeyse fotoğrafı alıp, bir yemek yedirmek içimden geçti. Kendisini canlı görüp, onunla görüşmeyi çok isterdim" dedi.

Videonun sonunda ise Yusuf Yazıcı'nın hayranına sürpriz yaparak onunla bir araya gelişinin görüntüleri de yer aldı. Trabzon'da esnaflık yapan ve bakır ustası olan Metin Burma, Yusuf Yazıcı'yı karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı. Genç oyuncuya sarılarak kendisine bu sürprizden dolayı teşekkür etti.

Yusuf Yazıcı, "Metin dayı ile tanışma fırsatı yakaladım"

Sonunda videodaki Metin Burma ile tanışma fırsatı yakaladığını belirten Yusuf Yazıcı, "Videodaki hali inanın dağın sadece görünen kısmıymış. Sıcak kalbi, sözleri, esprileriyle hepimizi kendine hayran bıraktı. Büyüklerimizin sevgisi ve duasıyla inşallah 'u zirveye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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