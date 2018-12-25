Trabzonspordan ilk yarıda 41 gol

Spor Toto Süper Lig'de 32 golle ligin en golcü ikinci takımı olan Trabzonspor, ilk yarıda resmi maçlarda 41 gol atma başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, ligin 17 haftalık ilk bölümünde 37 gol atan Kasımpaşa'nın ardından 32 golle, en çok fileleri havalandıran takımlar sıralamasında ikinci olarak ön plana çıktı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta da rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Trabzonspor, ilk yarıda 20 karşılaşmada 41 golle maç başına 2,05 gol ortalaması yakaladı.

YABANCILAR SKOR YÜKÜNÜ ÇEKTİ

Trabzonspor'un ligde 32 golünün 24'ünü yabancı oyuncular kaydetti. Yabancı futbolcular, Karadeniz ekibinin gollerinin yüzde 75'ini atma başarısı gösterdi.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega 9 golle bordo-mavili ekibin en skorer ismi konumunda bulunurken, diğer yabancı oyunculardan Anthony Nwakaeme 4, Çek Filip Novak ve Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban üçer, Arjantinli Jose Sosa ve Nijeryalı Ogenyi Onazi ikişer kez fileleri havalandırdı. İranlı Vahid Amiri ise bir golle skora katkı sağladı.

Trabzonspor'da Türk oyunculardan Burak Yılmaz 5, Abdülkadir Ömür 2, Olcay Şahan da 1 gol attı.

RODALLEGA'NIN EN GOLCÜ SEZONU

Trabzonspor'un 17 haftalık periyotta en skorer ismi olan Hugo Rodallega, geçen sezondan daha golcü performans gösterdi.

Geçen sezon ligde oynadığı 23 maçta 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda 17 maçta bin 425 dakika oynadı ve 9 gol kaydetti.

Rodallega, 2016-2017 sezonunda devre arasında geldiği bordo-mavili takımda, ligi 6 golle tamamlamıştı.

Rodallega'yı ilk sezonunda 4 gol atan Nijeryalı Nwakaeme takip etti.

KULÜBEDEKİ GOLCÜ EKUBAN

Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girerek attı.

Bordo-mavili takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan forvet oyuncusu, 12 maçta 205 dakika görev yaptı, 3 gol attı.

Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında gol atan Ekuban, 68 dakikada 1 gol atmış oldu.

ONAZİ, ÖNCEKİ 2 SEZONU YAKALADI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi de attığı 2 golle önceki iki sezonu yakaladı.

2016-2017 sezonunda 32 maçta 2, 2017-2018 sezonunda 21 maçta 2 gol atan Nijeryalı futbolcu, bu sezon ilk yarıda aynı gol sayısına ulaştı.

SOSA, SİFTAH YAPTI

Geçen sezon Trabzonspor'da 25 maçta forma giyen ancak gol sevinci yaşayamayan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, bu sezon ise şanssızlığını kırdı.

Onur Recep Kıvrak'ın kaptanlığının alınmasının ardından Fenerbahçe maçı öncesi bu göreve getirilen Sosa, 16 maçta 2 gol kaydetti.

GOLCÜ SAVUNMA OYUNCUSU NOVAK

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak da 16 maçta 3 golle ligin en golcü savunma oyuncularından biri oldu.

Novak, deplasmanda 2-2 berabere biten MKE Ankaragücü maçının yanı sıra Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Akhisarspor ve 2-1 galip geldiği Fenerbahçe karşılaşmalarında birer gol attı.

KUPA GOLCÜLERİ

Trabzonspor'un, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncular ile çıktığı kupa maçlarında Amiri, Ekuban ve Abdülkadir Parmak ikişer, Hosseini, Batuhan Artarslan birer gol kaydetti. 1 maçta da rakip oyuncu, kendi kalesine attı.

İÇ SAHADA GOLCÜ

Trabzonspor, ligde iç sahada daha golcü performans ortaya koydu.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 lig maçında rakip filelere 22 gol gönderirken deplasmanda 8 maçta 10 gol kaydetti.