Yeni Güneşimiz Karaman

Trabzonspor Başkan yardımcısı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzon Akçaabat’taki Sera Lake Resort Hotel’de Yunus Emre Sel'e açıklamalarda bulundu.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, FOTOMAÇ'a A'dan Z'ye çok önemli açıklamalar yaptı. Ekonomik tabloda biraz olsun rahatlamaya geçmek için yerli oyuncularla TL üzerinden sözleşmelerin güncelleneceğini belirten Hacısalihoğlu, "Bu devletin her kurumu ve ferdi olarak ekonomik durumun üstesinden gelmek için gayret göstermemiz lazım. Döviz bazındaki sözleşmeleri revize edeceğiz. Bunu yerli oyuncularımız da anlayışla karşılayacaktır. Devletin de buna ihtiyacı vardır. Ayrıca dövizdeki artış hiç yaşanmamış olsa, tüm gelirlerimiz serbest olsa dahi giderlerimizi karşılamıyor. 2025'e kadar gelirler temlikli. Yüksek maliyetli futbolcularla ilgili düzenleme yapmalıyız" dedi.

HERKES DESTEK VERMELi



Hacısalihoğlu Ünal Karaman'ın takımı başarılara taşıyacak bir teknik adam olduğunu da ifade ederek, "Ünal hoca yeni Şenol Güneş'imiz olabilir. Ona inanarak ve güvenerek çalışma kararı aldık. Trabzonspor'un şu gerçeğini kimsenin unutmaması lazım. Trabzon şehrini veya Trabzonspor gerçeğini bilmeyen birinin burada başarı şansı çok zor. Yoksa bu durumu tanımak ve anlamak için epeyce süre lazım. Bu süre zarfında başarı gelmezse hoca da yıpranıp gidiyor. Bu camianın içinde insanları geliştirmemiz ve yetiştirmemiz gerekiyor. Bunlardan biri de görevde olan Ünal hocamızdır. Yalnız yönetim değil her kesim ona destek vermelidir" açıklamasını yaptı

ŞENOL GÜNEŞ BAŞKAN OLABiLiR



Şenol Güneş'in kulübe dönüp dönmeyeceği ile ilgili Hacısalihoğlu şunları söyledi: "Şenol Güneş'in yolu tabii ki Trabzonspor ile kesişebilir. İngiltere'de hep konuşulan bir sistem var; menajerlik sistemi. Bütün bütçeye ve transferlere karar veriyor. Bu sistem bize de gelebilir. Belki menajer belki başkan olarak kulübe dönebilir. Bunu bilemiyorum. Kendisi Trabzonspor'un en önemli 3-4 isminden ve en önemli değerlerinden bir tanesidir."

AKYAZI STADI BiZLERi YANILTTI



Akyazı'daki yeni yapılan stada geçtikten sonra taraftar profilinde ciddi bir değişim olduğunu da vurgulayan Hacısalihoğlu, "Taraftar profilimizde değişiklik başlamıştı, Akyazı ile daha da fazla değişti. Akyazı yapılırken ben de dahil olmak üzere boş kalır diye düşünüyorduk. Ama Akyazı doluyor, hem de eski nesil insanların gelmemesine rağmen doluyor" ifadesini kullandı



BAŞKAN DEVAM ETMEK iSTiYOR



Aralıkta yapılacak seçimli olağan genel kurulda devam etmeyeceğini söyleyen asbaşkan, şöyle devam etti: "Aralıkta niyetim yönetimde olmama yönünde. Bu kadar emek verirken, sürekli iftira ve karalama ile karşı karşıya kalmak insanı yoruyor. Mesela tesislere hatırla gönülle birini alacak olsam akrabamı alırdım. Bakılsın bakalım var mı öyle bir şey, yok. Başkanın yeniden devam etme düşüncesi var. Tecrübeli isimler devam etmeli."



FENERBAHÇE MAÇINDAKİ PENALTI...



VAR sisteminin geçmişte uygulanması durumunda şampiyonluk sayısının değişip değişmeyeceğiyle ilgili soruya Hacısalihoğlu şöyle cevap verdi: "VAR sistemi geçmişte uygulansa bizim şampiyonluk sayımız tabii ki değişirdi. 2005 yılında Fenerbahçe maçında verilmeyen bir penaltımız var mesela, direkt olarak aklıma o geliyor. Sonra aynı hakem bile haksızlık yapıldığını kabul etti. Bence kesinlikle değişirdi ��ampiyonluk sayımız."



KOCAMAN BiR YALAN



Kulüpteki yüksek personel sayısının eleştirilmesiyle ilgili olarak asbaşkan "Personel sayısını bir gecede 4'te birine indirmek mümkün. Özel şirketlerle anlaşıp kulüpteki işleyişi onlarla sürdürebilirsiniz ancak bu maliyeti düşürmez ve daha sağlıklı olmaz. Ayrıca kendi yanımda çalışanları işe aldığım söyleniyor. Ben 15 yıldır ticaret yapmıyorum. 15 yıldır o adamlar aç-susuz kalmış benim kulübe girmemi mi bekliyordu" diye konuştu.



Yıldız adaylarını almalıyız



Asbaşkan, kendi yıldız oyuncularını yetiştirmeleri gerektiğini de ifade ederek, "Trabzonspor kendi yıldızını kendi yetiştirmesi lazım. Başka kulüplerden yıldız transfer etmemeli. 10 milyon euro ödemememeli. Biz genç yıldız adayı oyuncuları bulup almalıyız veya kendi alt yapımızdan çıkarmalıyız" dedi.



VAR sistemi çok yararlı



Hacısalihoğlu, VAR sistemine olumlu baktığını da vurgulayarak, "Oyunu soğutmadan, adil davranılırsa VAR çok faydalı olacaktır. Oyunu durdurup ekrandan bakma olayına karşıyım. Sonuçta orada da üst düzey bir hakem var. Sahadaki hakem ona güvenmeli. Ekrana bakma işi tiyatro gibi oluyor. Hakemlere güven VAR ile geri gelebilir" ifadesini kullandı.



ELEŞTiRiLER ÜZÜYOR



Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ağır eleştirilerle ilgili olarak da üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Benim üzüldüğüm Trabzonspor'a sahip çıkanların takımın gerçeklerini bilmemeleri, anlamamaları. Ve anlamadan bilmeden kulübün menfaatine yapılan işlerde tepki göstermeleri. Bu da Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili bende kaygı oluşturuyor ve yaptığım emeklerin beyhude olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Şampiyonluk söylemi



Süper Lig'deki konumlarını da değerlendiren Hacısalihoğlu, "Şampiyonluğa şartlanmak veya bu söylemi çok kullanmamak gerekiyor. Bu bize zarar verir. Trabzonspor her zaman zirve için oynayan bir kulüptür. Bu sezon hedeflerimizi dönem dönem belirleyeceğiz. Ekonomimizi düzlüğe çıkardığımızda saha sonuçlarının da iyi olacağını ve çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.