Filip Novak rakipsiz

Karadeniz ekibinin Çek sol beki, 5 golle 2018’de en skorer savunmacı oldu. Toplamda da 34 gole ulaştı

Çek sol bek Filip Novak, 2018 yılında Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu... Geçtiğimiz hafta 4 golle zirveyi Mustafa Yumlu ve Pepe ile paylaşan Novak, Akhisar deplasmanında attığı golle toplamda 5 gole ulaşarak 2018 içerisinde en skorer savunmacı konumuna geldi. 28 yaşındaki yıldız, ülkesinin Jablonec takımında 5 sezonda 15 gol atarken, Midtjylland'da 3 sezonda ise 14 gol kaydetti. 2018'in ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise fileleri 5 kez sarstı.