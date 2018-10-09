    09 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Filip Novak rakipsiz

    Filip Novak rakipsiz
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Karadeniz ekibinin Çek sol beki, 5 golle 2018’de en skorer savunmacı oldu. Toplamda da 34 gole ulaştı

    Çek sol bek , 2018 yılında 'de en fazla gol atan savunma oyuncusu... Geçtiğimiz hafta 4 golle zirveyi ve ile paylaşan Novak, Akhisar deplasmanında attığı golle toplamda 5 gole ulaşarak 2018 içerisinde en skorer savunmacı konumuna geldi. 28 yaşındaki yıldız, ülkesinin Jablonec takımında 5 sezonda 15 gol atarken, Midtjylland'da 3 sezonda ise 14 gol kaydetti. 2018'in ocak ayından itibaren forma giydiği 'da ise fileleri 5 kez sarstı.

    Kahraman Rodallega!

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