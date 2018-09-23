    23 Eylül 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor Kulübünden kaleci Onur'a destek

    Trabzonspor^dan Onur Kıvraka destek
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, 'de, dün Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yediği hatalı ikinci golle eleştirilen kaleci 'a destek çıktı.

    Hacısalihoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Onur'un dün şanssız, formsuz, kötü bir maç çıkardığını belirtti.

    "Kaybedilen 3 puan, yitirilen umutlar sonucu yaşanan bir hüsran." değerlendirmesinde bulunan Hacısalihoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Ancak bir taraftar olarak bu kulüpte yıllardır birlikte olduğumuz, birçok mutluluğumuzun kahramanı olan, ekonomik konularda sürekli özverili davranışlar sergileyen ve bu takımın her zaman önünde olan bir kardeşimizi böyle kolay infaz etmeyin. O, bu kulübün hep onuru olmuştur, öyle de kalmalıdır."

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