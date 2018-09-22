    23 Eylül 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzon'da bir 'VAR'mış bir 'YOK'muş

    Trabzonda bir VARmış bir YOKmuş
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    'in 6. haftasında  sahasında 'yi ağırladı. Bordo mavili ekip 66. dakikada kararı ile golü bulurken, 90. dakikada ise attığı gol VAR kararı ile iptal edildi.

    'in 6. haftasında oynanan - mücadelesinde ilginç anlar yaşandı.

    GOL VAR!

    Bordo-mavili ekip seri paslaşmalarla ceza sahasına girerken top Abdülkadir Ömür'de kaldı. Genç oyuncunun pasında topu filelere gönderirken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

    ile yapılan inceleme sonucunda mücadelenin hakemi golü verdi.


    *Görüntü beINSports'tan alınmıştır.

    GOL YOK!

    Trabzonspor'un uzatma anlarında Rodallega ile attığı eşitlik golü VAR incelemesinin sonrasında iptal edildi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Trabzonspor'un golü VAR uygulamasıyla iptal edildi. Nwakaeme'nin soldan ortasında, Burak Yılmaz'ın indirdiği topu Rodallega, yerden bir vuruşla filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Hüseyin Göçek, Burak Yılmaz'ın topu eliyle indirdiği gerekçesiyle golü iptal etti.

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