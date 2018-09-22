Trabzonda bir VARmış bir YOKmuş

Trabzon'da bir 'VAR'mış bir 'YOK'muş
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Bordo mavili ekip 66. dakikada VAR kararı ile golü bulurken, 90. dakikada ise attığı gol VAR kararı ile iptal edildi.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Göztepe mücadelesinde ilginç anlar yaşandı.
GOL VAR!
Bordo-mavili ekip seri paslaşmalarla ceza sahasına girerken top Abdülkadir Ömür'de kaldı. Genç oyuncunun pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderirken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
VAR ile yapılan inceleme sonucunda mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek golü verdi.
*Görüntü beINSports'tan alınmıştır.
GOL YOK!
Trabzonspor'un uzatma anlarında Rodallega ile attığı eşitlik golü VAR incelemesinin sonrasında iptal edildi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Trabzonspor'un golü VAR uygulamasıyla iptal edildi. Nwakaeme'nin soldan ortasında, Burak Yılmaz'ın indirdiği topu Rodallega, yerden bir vuruşla filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Hüseyin Göçek, Burak Yılmaz'ın topu eliyle indirdiği gerekçesiyle golü iptal etti.
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