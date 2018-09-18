Milli aralar Trabzonspora yaramıyor

19 Eylül 2018, Çarşamba
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4 milli ara sonrası 3 mağlubiyet
Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli Takım maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 4 ara sonrası oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine 3 puan yazdırabildi. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde milli maçlar sonrası deplasmanda oynadığı 2 maçı ise kaybetti. Bordo-mavililer bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
23 ve 27 Mart tarihlerinde ise A Milli Takım'ın, İrlanda ve Karadağ ile oynadığı özel maç sonrası Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
9 ve 13 Kasım 2017'de A Milli Takım'ın, Romanya ve Arnavutluk'la oynadığı özel maçlar sonrası Trabzonspor, evinde Osmanlıspor'ı 4-3 mağlup etti.
6 ve 9 Ekim 2017 tarihlerinde A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya ile oynadığı 2018 Dünya Kupası eleme maçları sonrası Trabzonspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olmuştu. Bu maç sonrasında ise Ersun Yanal ile Trabzonspor'un yolları ayrılmıştı.
Milli aralar Trabzonspor'a yaramıyor
Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'a, milli aralar yaramıyor. Bordo-mavili takım, 2017 ve 2018 yıllarında A Milli Takım'ın oynadığı maçlar sonrası ligde karşılaştığı takımlara karşı puan kayıpları yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, milli araya moralli girmişti. Esteban, Novak, Kucka, Onazi, Vahid Amiri, Hosseini, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır gibi oyuncularını ise milli takım kamplarına gönderen bordo-mavililerde, söz konusu dönemde Toure ve Sosa sakatlıklarından ötürü tedavi süreci geçirdi. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını ise müsabakanın oynanmasına kısa bir süre kala tam kadro sürdürdü. Bordo-mavililer dün oynanan maçta rakibi Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken, geçmişte milli maçlar sonrası yaşadığı sıkıntı bir kez daha ortaya çıktı.
4 milli ara sonrası 3 mağlubiyet
Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli Takım maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 4 ara sonrası oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine 3 puan yazdırabildi. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde milli maçlar sonrası deplasmanda oynadığı 2 maçı ise kaybetti. Bordo-mavililer bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
Trabzonspor'un milli maçlar sonrası ligde aldığı sonuçlar şöyle:Bordo-mavililer A Milli Takım'ın, son olarak Rusya ve İsveç ile oynadığı maçlar sonrası deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
23 ve 27 Mart tarihlerinde ise A Milli Takım'ın, İrlanda ve Karadağ ile oynadığı özel maç sonrası Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
9 ve 13 Kasım 2017'de A Milli Takım'ın, Romanya ve Arnavutluk'la oynadığı özel maçlar sonrası Trabzonspor, evinde Osmanlıspor'ı 4-3 mağlup etti.
6 ve 9 Ekim 2017 tarihlerinde A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya ile oynadığı 2018 Dünya Kupası eleme maçları sonrası Trabzonspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olmuştu. Bu maç sonrasında ise Ersun Yanal ile Trabzonspor'un yolları ayrılmıştı.
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