    20 Temmuz 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Vahid Amiri Trabzonspor'da

    Vahid Amiri Trabzonsporda
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    , İranlı milli oyuncu ile yarın sözleşme imzalayacak.

    Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren 'un, bugün Trabzon'a getirdiği İranlı milli oyuncu ile sağlık kontrolünden geçtikten sonra yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün, son olarak İran'ın Persepolis takımında forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yarın saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

    İranlı futbolcunun vize sorunu nedeniyle 24 Temmuz'da tamamlanacak Slovenya kampına katılmayacağı ve bu süre içerisinde çalışmalarını Trabzon'da gerçekleştireceği öğrenildi.

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