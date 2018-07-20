    20 Temmuz 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Cardozo’nun 4 yıl sonra borcu bitti

    Trabzonspora Cardozo müjdesi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    'a 2014 yılında büyük umutlarla edilen Oscar 'nun borcu sonunda bitti. Bordo-Mavili yönetimin, İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde kadroya katılan ünlü golcünün bugüne sarkan borcunu dün itibarıyla sonlandırdığı bildirildi.

    Cardozo'nun hesabına bugün itibarıyla 3 milyon 630 bin TL yatırılarak 4 yıl sonra hesabın kapatıldığı bildirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, isimlerini bile bilmediği hatta tanımadığı futbolculara ödemelerin yapıldığını belirterek Trabzonspor Kulübü'nü eskisi gibi borcuna sadık bir kulüp haline getirmek üzere olduklarını söyledi.

    'HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK'

    "Kasaba, bakkala, manava borcunu ödemeden onların önünden geçebilir misiniz?" diyerek sözlerine devam eden Ağaoğlu, "O sokaktan geçme şansınız var mı? Kulübün saygınlığı nerede? Kulübün kayıtlarını kamuoyuna açtık. Hiç kimseden çekincemiz yok. Bunu bugüne kadar yapabilen de yok. Bugüne kadar Türkiye'de hangi futbol kulübü bunu yaptı. Artık bizde her şey şeffaf olacak" dedi.

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