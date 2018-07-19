Trabzonspor Papy Djilobodji transferinde ısrarcı

Sözleşmeleri biten Durica, Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran Trabzonspor, en az 2 stoper takviyesi için çalışıyor. Gündeminde birçok isim olan Fırtına, Papy Djilobodji için yeniden hamle yapacak. Geçen sezonu Fransa Ligi ekibi Dijon'da geçiren ancak bonservisi İngiliz temsilcisi Sunderland'de bulunan Senegalli futbolcu için menajeriyle temas kuran yöneticiler, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere 2. Ligi'ne düşen kırmızı- beyazlı ekipte devam etmek istemediği belirtildi.

DAHA ÖNCE TRABZON'A GELDİ

Yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli savunmacı için Sunderland'le de masaya oturan Trabzonspor'un kiralama seçeneğini devreye soktuğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği vurgulandı. Papy, 2013'te A milli olurken Senegal formasını 14 kez terletti. Djilobodji, 2015 yılında da Trabzonspor'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş ancak son anda çıkan pürüz nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. 2010 yılından Fransa'nın Nantes takımına giden savunma oyuncusu bir dönem Chelsea'ye imza attı ancak bir kez forma giyebildi.

(Fotomaç)