    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

    Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Yaşadığı sakatlı sebebiyle dün Trabzonspor'un Slovenya kampından ayrılan Burak Yılmaz'ın ameliyat olacağı açıklandı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Burak Yılmaz'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir" denildi.
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