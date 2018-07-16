    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması!

    Trabzonsporda Burak Yılmaz şoku!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    'da dün tedavi amacıyla kamptan ayrılan  için resmi açıklama geldi ...

    'da dün tedavi amacıyla kamptan ayrılan 'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    İşte Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama:

    "Oyuncumuz Burak Yılmaz'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir."Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığında yaşadığı sorun nedeniyle dün kamptan ayrılmıştı.

    Geçtiğimiz Mayıs ayında fıtık ameliyatı olan ve ligin son haftalarında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Slovenya'da devam eden kampta diğer kasığından sorun yaşadığı öğrenildi.

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