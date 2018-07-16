16 Temmuz 2018, Pazartesi
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Trabzonspor'da Majid Hosseini krizi çözüldü
Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018
Trabzonspor'un daha önce anlaşmaya vardığı ancak kulübü İstiklal’in çıkardığı pasaport krizi nedeniyle transferini bitiremediği Hosseini konusunda olumlu gelişmeler yaşandı.
İstiklal Kulübü ve İran Futbol Federasyonu tarafından pasaportuna el konulan 22 yaşındaki stoper ile ilgili pürüzlerin giderildiği öğrenildi. Oyuncunun pasaport sorununu çözen ve uçak biletini alan Fırtına'nın, Hosseini'yi imza için bu hafta içinde Türkiye'ye getireceği dile getirildi.
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