    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz ameliyat edildi

    Trabzonsporda Burak Yılmaz ameliyat edildi
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Kasığındaki sakatlık nedeniyle 'un Slovenya kampından ayrılarak tedavisi için İstanbul'a giden golcü futbolcu , edildi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları nedeniyle Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından oyuncunun başarılı bir şekilde edildiği ve müşahede altına alındığı belirtildi.

    Açıklamada 'ın sağlık durumu hakkında görüşüne yer verilen Paksoy, "Burak 4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacaktır." dedi.

    Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Burak Yılmaz'ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadığı kaydedildi. Burak Yılmaz ile görüşen Ağaoğlu, "Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir." ifadesini kullandı.

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