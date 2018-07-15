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Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku
Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018
Trabzonspor'un başarılı golcüsü Burak Yılmaz'ın kasığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmak üzere bordo mavili ekibin Slovenya'daki kampından ayrıldığı ve Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.
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