    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da gözler bağlı antrenman

    Trabzonsporda gözler bağlı antrenman
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, uyguladığı antrenman metotlarıyla zaman zaman zorluk derecesi ve yüksek tempolu çalışmalar yaparken, zaman zaman da teknik heyetin ve oyuncuların keyif alabileceği antrenmanlara imza atıyor.

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor günü çift antrenman yaparak tamamladı. Bordo-mavililerin akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmana izinli olan Onazi ve sakatlıkları devam eden Casttilo katılmazken, Sosa ve Yüksel Şişman ise salonda çalıştı. Batuhan ve Kamil Ahmet Çörekçe ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavililer neşeli bir çalışma gerçekleştirdi. Her antrenmanda farklı çalışma metotları uygulamaya özen gösteren Ünal Karaman, bu kez futbolcuların gözlerini havlu ile bağlayarak bir birleriyle eşleştirdi. Daha sonra arkalarından bir birlerini takip etmelerini istedi. Oyuncularının bir birlerine güven duymalarını isteyen Karaman, sürekli iletişim halinde olarak bir birlerini yönlendirmeleri gerektiğini belirtti. Teknik heyetin bu çalışma programı futbolcular tarafından da oldukça beğenildi.

    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    Bordo-mavililer antrenmanın ikinci bölümünde ise pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolcuların gayretinden memnun kalan Ünal Karaman, sık sık uyarılarda da bulundu. Yapılan taktik çalışmasında ise Burak Yılmaz attığı gollerle dikkat çekti.
    Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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