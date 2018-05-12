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Trabzonspor dışarıda esiyor
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Bordo-mavili takım, son dönemde deplasmanda daha başarılı...
Süper Lig'de dış sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenilen Fırtına, 5 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti. Bursaspor maçı öncesi bu istatistik en önemli koz olarak görülüyor.
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