Trabzonspor dışarıda esiyor

Bordo-mavili takım, son dönemde deplasmanda daha başarılı...

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Süper Lig'de dış sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenilen Fırtına, 5 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti. Bursaspor maçı öncesi bu istatistik en önemli koz olarak görülüyor.