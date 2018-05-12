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    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor dışarıda esiyor

    Fırtına dışarıda esiyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Bordo-mavili takım, son dönemde deplasmanda daha başarılı...

    Süper Lig'de dış sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenilen Fırtına, 5 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti. Bursaspor maçı öncesi bu istatistik en önemli koz olarak görülüyor.

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