Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onazi'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Spor Toto Süper Lig'de, 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Onur ve Castillo katılmadı. Sakatlıkları nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz ve Onazi'nin ise takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyet tarafından sevinçle karşılandı.Kayserispor maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi, antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu. Tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan oyuncunun son durumu maç günü yapılacak olan değerlendirme sonrası netlik kazanacak.Kayserispor maçından sonra ağrılarının artması nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz da takımla birlikte çalışmalara başladı. Oyuncunun Demir Grup Sivasspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.