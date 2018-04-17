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    17 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Onur Kıvrak açıklaması!

    Trabzonspordan Onur Kıvrak açıklaması!
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Trabzonspor Kulübü, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı iddia edilen Onur Kıvrak ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı.

    İşte yapılan o açıklama:

    Dün akşam Osmanlıspor'la oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak'ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir.

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