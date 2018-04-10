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    10 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

    Trabzonspordan Rıza Çalımbay açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Kulübü, son günlerde teknik direktör ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Son günlerde basın yayın organlarında, teknik direktörümüz ile yolların ayrılacağı hatta bazı futbolcularımızın gönderileceği yönünde haberler yapılmaktadır. Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır."


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