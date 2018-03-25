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    25 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Rıza Çalımbay farkı

    Rıza Çalımbay farkı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Teknik direktör , kendisinden önce görevde olan ’dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu

    İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 6 kez yenildi. Çalımbay ise 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Fırtına fileleri 28 kez sarsarken kalesinde ise 15 gol gördü.

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