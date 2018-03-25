Rıza Çalımbay farkı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde olan Ersun Yanal’dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu

İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 6 kez yenildi. Çalımbay ise 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Fırtına fileleri 28 kez sarsarken kalesinde ise 15 gol gördü.