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    24 Mart 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Galatasaray hazırlıkları

    Trabzonsporda Galatasaray hazırlıkları
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı.

    Antrenmana, milli takım kamplarına giden Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok, Abdülkadir Ömür, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban, Durica, Mustafa Akbaş ve Castillo katılmadı.

    Trabzonsporlu futbolcular, koşu ve dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanı, dar alandaki maçla tamamladı.

    Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulübün 21 yaş altı takımıyla hazırlık maçı yapacak.

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