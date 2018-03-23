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    23 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonsporda Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    , 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular, koşu ve yenilenme çalışması yapılan antrenmanı dar alandaki maçla tamamladı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    Trabzonspor'da kadro değişiyor


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