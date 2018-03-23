Trabzonsporda Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

23 Mart 2018, Cuma
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Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular, koşu ve yenilenme çalışması yapılan antrenmanı dar alandaki maçla tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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