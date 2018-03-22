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    22 Mart 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Onazi beklentisi

    Onazi beklentisi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Sezon başında İngiltere’ye transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız için yönetimi, Dünya Kupası sonrası 10 milyon euro’luk teklif bekliyor

    Karadeniz ekibinin Nijeryalı oyuncusu , ülkesinin milli takım kampına katıldı. Onazi, burada yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nda çok başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandığını belirterek, "Sezon sonuna kadar takımımda sürekli oynamaya çalışıyorum. Bir dönem oynamamıştım ancak şu an her şey yolunda. Dünya Kupası'nda herkese eski günlerine dönen bir Nijerya izlettirmek istiyoruz. Potansiyelimiz müthiş" dedi.

    BİRÇOK TALİBİ VAR

    Bordo-mavili yönetim sezon başında İngiltere'ye transferi son anda yatan Onazi'nin, Dünya Kupası performansını bekliyor. Yönetim, birçok talibi bulunan 24 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro seviyelerinde teklif gelirse değerlendirecek.

    Son zamanlarda formda olan Onazi, teknik direktör 'ın vazgeçilmezlerinden oldu.

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