Alman devi Yusuf Yazıcıya hayran kaldı

Alman devi Yusuf Yazıcı'ya hayran kaldı
Borussia Dortmund'un gözlemcileri, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı izlediler, attıkları gollere hayran kaldılar
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup ederken rakip fileleri iki kez sarsan Yusuf Yazıcı, ön plana çıkan isim oldu. Bu karşılaşmada Yusuf Yazıcı için Avrupa'dan bir izleme ekibi de vardı.
Habertürk'te yer alan haberde, Borussia Dortmund gözlemcilerinin Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'yı izlemek üzere Trabzon'a gittiği iddia edildi.
Genç yıldızın saha dışındaki profilini de inceleyen Alman ekibi, oyuncunun ailesi ve özel yaşantısıyla ilgili olarak menajerinden bilgi aldı. Öte yandan Yusuf Yazıcı'yı 90 dakika izleyen yetkililer, 21 yaşındaki genç oyuncunun attığı iki gole hayran kaldı.
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