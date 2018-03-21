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    21 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Alman devi Yusuf Yazıcı'ya hayran kaldı

    Alman devi Yusuf Yazıcıya hayran kaldı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    'un gözlemcileri, 'un genç yıldızı 'yı izlediler, attıkları gollere hayran kaldılar

    Süper Lig'in 26. haftasında , evinde Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup ederken rakip fileleri iki kez sarsan , ön plana çıkan isim oldu. Bu karşılaşmada Yusuf Yazıcı için Avrupa'dan bir izleme ekibi de vardı.

    Habertürk'te yer alan haberde, gözlemcilerinin Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'yı izlemek üzere Trabzon'a gittiği iddia edildi.

    Genç yıldızın saha dışındaki profilini de inceleyen Alman ekibi, oyuncunun ailesi ve özel yaşantısıyla ilgili olarak menajerinden bilgi aldı. Öte yandan Yusuf Yazıcı'yı 90 dakika izleyen yetkililer, 21 yaşındaki genç oyuncunun attığı iki gole hayran kaldı.

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