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    19 Mart 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Onur duvarı

    Onur duvarı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Bordo-mavili takımın tecrübeli kalecisi, özellikle ikinci yarıdaki kritik anlarda Gilberto’nun 2 şutunda kalesinde devleşti!..

    Karadeniz ekibinin farklı galibiyetinde kaleci Onur Kıvrak'ın da payı büyüktü. Bordo-mavili file bekçisi, maç boyunca 4 önemli kurtarışa imza attı. İlk yarıda 21'de Murat Yıldırım'ın şutu ile 35'te Aytaç Kara'nın frikiğinde iyi yer tutarak gole geçit vermeyen tecrübeli eldiven, ikinci yarıda ise kritik anlarda kalesinde resmen devleşti. 77'de Onur'un uzaklaştırmak istediği top rakipte kaldı.

    HATASINI TELAFİ ETTİ

    Ancak kaptan, Gilberto'nun şutunda topu kontrol ederek kendi hatasını telafi etti. 79'da karşı karşıya pozisyonda Gilberto'nun bir başka vuruşunu da ayaklarıyla çelen Onur, bu sırada kısa süreli sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından karşılaşmaya devam etti. Onur'un yediği tek golde ise top savunmaya çarpıp kendisini yanılttığı için yapabileceği fazla bir şey yoktu.

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