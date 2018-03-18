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    18 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'a şok! Galatasaray maçında yok...

    Trabzonspora şok! Galatasaray maçında yok...
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan 'da sarı kart gören , 27. haftada oynanacak olan Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

    bugün ligin yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı kıyasıya bir rekabet halinde geçen mücadele 1-1 tamamlandı. Maçın 61 dakikasında Malatyalı futbolcuya faul yapan Nijaryalı orta saha oyuncusu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

    Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinde yıldız isim oynayamayacak.

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