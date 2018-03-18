Trabzonspora şok! Galatasaray maçında yok...

18 Mart 2018, Pazar
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Trabzonspor'a şok! Galatasaray maçında yok...
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da sarı kart gören Onazi, 27. haftada oynanacak olan Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Trabzonspor bugün ligin yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı kıyasıya bir rekabet halinde geçen mücadele 1-1 tamamlandı. Maçın 61 dakikasında Malatyalı futbolcuya faul yapan Nijaryalı orta saha oyuncusu Onazi sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinde yıldız isim oynayamayacak.
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