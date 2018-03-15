Yasak güç katar

“İnşallah yasak kalkar ama önemli değil. Beşiktaş aynı durumda geçip zirveye çıktı. Bunlar kulüpler için nefes alma, soluklanmadır. Trabzonspor 1-2 sene kaybetmez, çok şey kazanır”

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 54 yaşındaki hoca, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ligde kritik 9 maçımız var. Malatya sınavı da bizim için önemli. Taraftar desteğini aynı şekilde görmek istiyoruz. Sakat oyunculardan Abdülkadir oynayabilecek, Hubocan'ın da cezası bitti. Amacımız kendi taraftarımız önünde mutlaka kazanmak" ifadesini kullandı.

TRABZON İYİ YERLERE GELİR

Transfer yasağı durumunun Trabzonspor'a güç katacağını kaydeden deneyimli teknik adam, "Bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Burada kadroyla iç içe olduk, alt yapıdan aldığımız arkadaşlar, kiralık arkadaşlar da var. İnşallah transfer yasağı olmaz ama böyle sıkıntı olursa Trabzonspor altından kalkar. Bazı kulüplerde çok sıkıntı yaşadılar, çok iyi yerlere geldiler, bunlardan biri Beşiktaş. Beşiktaş'ı sıkıntı yaşayarak aldı Fikret bey, sonra mükemmel yere geldi. Bunlar kulüpler için nefes alma, soluklanmadır. Trabzonspor camiası 1-2 sene kaybetmez, çok şey kazanır. Ben de kendime göre çok güzel rapor çıkarıyorum, sadece benim dönemim değil. Benim Trabzonspor ile daha önceden görüşlerim var. Bunları da yönetim veririz. Trabzonspor, oradan zarar görmez, güçlenir. Transfer yasağı olsa da Trabzonspor'un çok iyi yere geleceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

KONGRE ORTAMININ ZARARI OLMAZ

Kongre ortamının takıma bir zararının olacağını kesinlikle düşünmediğini ifade eden Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Başkanımız, yönetimimiz bizi Akhisar'da yalnız bırakmadılar. En küçük sorunları dahi dinlediler, konuştular. Bu süreci iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor büyük camia, kongreler gelip geçecek. Ben bunun Trabzonspor'a faydalar getireceğini düşünüyorum. Güzel kongre lehine olacaktır. Bazı radikal kararlar alındıktan sonra burası her zaman yukarıya oynanacak bir yer, şehir. Bu kongrenin Trabzonspor camiasına çok büyük şeyler katacağına yürekten inanıyorum."

KANATLAR TAM KANAT DEĞİL

Çalımbay, geldikleri günden beri kanat oyuncuları konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bu konuda şunları söyledi: "Biz de kanat oyuncuları tam kanat değil. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sağ kanatta sağ, sol kanatta sol ayaklı bir oyuncu oynadı. Olcay, sol kanattan belki iki katı kadar güzel oynadı. Yusuf ilk defa geldikten sonra sol çizgide oynadı. Bunların verimini gördük, esas oynatmak istediğim şey böyleydi. Güzel takım oyunu oynandı, çok güzel pozisyonlar yakalandı. Hiçbir pozisyon şansa değildi, organizeydi. Çok mutluyuz. Aksilik olmazsa aynı şekilde devam edebiliriz. Bütün oyuncu arkadaşlarla konuştuk, hepsinin kalan 9 maçı yaşaması, konsantre olması gerekiyor."

HAKEMLER BURAK'A ÖNYARGILI

Hakemlerin Burak Yılmaz'a karşı önyargılı olduğunu anlatan Çalımbay, "Bizim maçlarımızda verilmeyen penaltılar, pozisyonlar yaşanıyor. Burak'a karşı önyargılılar. Türkiye'de Burak tarzı oyuncu çok az. Burak bilerek düşmüyor. Burak'a önyargıyı kafalarından atmaları gerekiyor. Burak, çok akıllı, nerede ne yapacağını iyi biliyor. Özellikle deplasmanlarda taraftarlardan tepki olabiliyor. Burak'ın sakin olması kart görmemesi gerekiyor" dedi.

EN BÜYÜK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor'un ne olursa olsun Avrupa kupalarına katılması gerektiğini anlatan Çalımbay, "Trabzonspor camiası kadro olarak ve diğer açıdan da Avrupa'yı kaldıracak güçtedir. Bana göre Trabzonspor'un en büyük hedefi şampiyonluk. Transfer yasağı gelse dahi ona göre hareket etmek gerekiyor. Belli bir yerden sonra Trabzonspor'un bu sene olur, seneye olur ama planlı programlı gidip yüzde yüz hedefinin şampiyonluk olması lazım" diye konuştu.