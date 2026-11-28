Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor maçı öncesi Filistin Bayrağı açıldı!
TFF 3. Lig'deki Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor maçı öncesi ev sahibi takım taraftarları Filistin Bayrağı açtı. İşte o anlar...
TFF 3. Lig'de Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor müsabakası öncesi ev sahibi takım taraftarları Filistin Bayrağı açtı.
Ayrıca iki takım oyuncuları sahaya ''Özgür Filistin'' pankartıyla çıktı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
👏👏 🇹🇷🇵🇸 Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi maçı öncesi ev sahibi taraftarları Filistin Bayrağı açtı. İki takım oyuncuları sahaya ''Özgür Filistin'' pankartıyla çıktı. https://t.co/2MT3Ps1vh7— Fotomaç (@fotomac) November 28, 2026
#Niğde Belediyesi #Filistin