Geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor ile 29 maça çıkan ve takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Furkan Uslu'nun menajeri Gökhan Eser, genç futbolcuyla Süper Lig kulüplerinin ilgilendiğini belirterek, "Geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor'da çok iyi bir performans sergileyen futbolcumuz Furkan Uslu'ya Süper Lig kulüplerinin ilgisi var. Oyuncumuzun kariyer planlamasını ve geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Futbolcumuzun geleceğinin en iyi olacağını düşündüğümüz kulüplerle görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda durumlar netleşecektir" dedi.