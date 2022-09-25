Muşspor Başkanı Nevzat Kaya’dan hakem kararlarına tepki!

1984 Muşspor Kulübü Başkanı Nevzat Kaya, üst üste yapılan ve puan kayıplarıyla sonuçlanan hakem hataları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nevzat Kaya, 18 yıl aradan sonra yeniden sahne aldıkları TFF 3. Lig’de henüz 4’üncü hafta olmasına rağmen talihsiz hakem kararları sonrası zirvede bulunan bir takım olarak açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti.