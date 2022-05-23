Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 3. Lig Play - off

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 3. Lig Play - off

TFF 3. Lig'de heyecan play-off müsabakaları ile devam ediyor. Fethiyespor ve İçel İdman Yurdu kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?