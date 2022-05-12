Arnavutköy Belediyesi - Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Arnavutköy Belediyesi, Bursa Yıldırım Spor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Arnavuyköy - Bursa Yıldırım yarı final maçının yayıncısını, saatini merak ediyor. İşte detaylar...
TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 12:59
Arnavutköy Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu mücadeleyi merakla bekliyor.
ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR - BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
12 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.