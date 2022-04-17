Belediye Kütahyaspor - Elazığspor maçı CANLI (Belediye Kütahyaspor - Elazığspor CANLI ANLATIM)
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor ile Elazığspor karşılaşıyor. Belediye Kütahyaspor - Elazığspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022- 16:36
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor - Elazığspor kozlarını paylaşıyor.
Belediye Kütahyaspor, topladığı 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Hendekspor ise 33 puanla 13. sırada yer alıyor.
17 Nisan Pazar saat 15.00'te başlayan ve Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanan mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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