TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta erteleme maçında Büyükçekmece Tepecikspor ile Fethiyespor, Şenol Güneş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Büyükçekmece Tepecikspor'ın golü 43. dakikada Erçağ Evirgen'den (p) gelirken, Fethiyespor'un golünü 88. dakikada Nurettin Çakır kaydetti.
Öte yandan ev sahibi takımda Emre Yıldırım, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Konuk ekipte ise Nurettin Çakır, 71. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Büyükçekmece Tepecikspor bu sonuçla puanını 37'ye yükseltti. Fethiyespor ise puanını 60'a yükseltti.