TFF 3. Lig 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor ile Artvin Hopaspor arasındaki 12. hafta maçı saat 13.00'de başladı. Karşılaşma Kayseri Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanıyor. İşte maça ilişkin tüm detaylar...

3. Lig 1. Grup 1. gruptaki Nevşehir Belediyespor, 19. hafta erteleme maçında Artvin Hopaspor ile kozlarını paylaşıyor. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanan maç 13.00'da başladı.

Şanlıurfa Bölgesinden Yusuf Adnan Kendirciler'in yönettiği maçı Bingöl Bölgesinden Sezgin Altun 1. Yardımcı, Samsun Bölgesinden Eray Pınar 2. Yardımcı ve Muş Bölgesinden Gürkan Tanoğlu 4. Hakem olarak görev alıyor.

İç saha maçlarını Kayseri'de oynayacak



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Nevşehir Gazi Stadı zeminin maç oynamaya uygun bulunmaması nedeniyle Nevşehir Belediyespor iç sahadaki kalan maçlarını Kayseri Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynayacak.

Artvin Hopaspor maçının yanı sıra Nevşehir Belediyespor, 25. ve 26. kapsamında önce Kahta 02 Spor'u ve daha sonra ise Erbaaspor ile Atatürk Spor Kompleksi yan sahada karşılaşacak.