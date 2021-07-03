03 Temmuz 2021, Cumartesi

TFF 3. LİG

Jan Olde Riekerink ve Ümit Karan gençlere yöneldi!

Riekerink ve Ümit Karan gençlere yöneldi!
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

TFF 3. Lig takımlarından İskenderunspor'da CEO Jan Olde Riekerink ile teknik direktör Ümit Karan, gençlere yöneldi. İkili, 300 sporcuyu test etti.

İskenderunspor'un 2021-2022 futbol sezon öncesi U14, U17 ve U19 yaş grupları arasında seçme yaptı. Seçmelere katılan 300 sporcu, İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, Kulüp Ceo'su Jan Olde Riekerink, teknik direktör Ümit Karan ve teknik ekip tarafından titizlikle takip edildi.

Seçmeleri değerlendiren teknik direktörü Ümit Karan, "Geçmiş yıllardan beri İskenderun bölgesinden Türk futboluna başarılı futbolcular çıkmıştır. Bunların bazıları milli takımımızda da oynayan arkadaşlarımızdır. Bugün burada genç yetenekleri izliyoruz. İskenderun'u daha da iyi yerlere taşıyabilmek için büyük çaba sarf edeceğiz" dedi.

Jan Olde Riekerink ise İskenderunspor'a genç yetenekleri kazandırmak için mücadele edeceklerini söyledi.

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, kulübün en önemli projesinin gençler olduğunu belirterek, "Gençlerimizle U19, U17 ve U14 takımlarını kurmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da Ümit Hocamızla A takımımız ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefledik" diye konuştu.

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