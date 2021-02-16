3. Lig ekibi Fatsa Belediyespor'dan korkutan kaza!

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Fatsa Belediyespor, Çankaya FK deplasmanında giderken kaza geçirdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Fatsa Belediyespor, Çankaya FK deplasmanında giderken Ankara yakınlarında kaza geçirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralıların olduğu belirtildi.

Kırıkkale'de yaşandığı ifade edilen kazada korkulan olmadı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, otobüstekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Takımı taşıyan otobüs devrilirken teknik heyet ve futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kaza geçiren Fatsa Belediyespor için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Aynı zamanda acil şifalar dileyen federasyon, "Çankaya Futbol Kulübü deplasmanına giderken kaza geçiren Fatsa Belediyespor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ORDUSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Orduspor Kulübü, kaza geçiren Fatsa Belediyespor içib sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Şehrimizi 3.lig'de temsil eden Fatsa Belediyespor kulübünün deplasmana giderken Kırıkkale'de kaza geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatsa Belediyespor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazada yaralanan kulüp personeline acil şifalar diliyoruz.

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