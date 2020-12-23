Karşıyaka’da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif!

3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yapılan rutin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonucunda 3'ü futbolcu olmak üzere 1 antrenör ve 1 kulüp çalışanının pozitif çıktığını açıkladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da yapılan corona virüsü testlerinde 5 kişinin sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Altındağspor maçı öncesinde gerçekleşen rutin testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp çalışanının sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Testi pozitif çıkanların izolasyona alındığı belirtildi.

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