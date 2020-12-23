23 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

Karşıyaka’da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif!

Karşıyaka’da 5 kişide Covid-19 tespit edildi
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

3. Lig ekiplerinden , yapılan rutin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonucunda 3'ü futbolcu olmak üzere 1 antrenör ve 1 kulüp çalışanının pozitif çıktığını açıkladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren 'da yapılan corona virüsü testlerinde 5 kişinin sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Altındağspor maçı öncesinde gerçekleşen rutin testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp çalışanının sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Testi pozitif çıkanların izolasyona alındığı belirtildi.

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