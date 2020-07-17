17 Temmuz 2020, Cuma
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele ettiği 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamlayarak Play-Off'a katılmaya hak kazandı. 22 Temmuz Çarşamba günü Belediye Derincespor'la Antalya'da karşılaşacak olan Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün resmi internet sitesinde bir açıklama yaptı. Turgay Büyyükarcı, sezon başında hedefledikleri yerde normal sezonu noktaladıklarını ifade etti. Bu sezonda emeği geçen Karşıyaka taraftarına, Soner Tolungüç ve teknik ekibe, Sportif Direktör Atilla Güneş'e, futbolculara, destek ekibi ve idari personele teşekkür eden Büyükkarcı, sırada şampiyonluğun olduğunu söyledi.
PLAY-OFF ŞAMPİYONLUĞUNA 600 BİN TL PRİM
Takımın gücünün ve kararlılığının en üst seviyede olduğunu bildiklerini belirten Başkan Büyükkarcı sözlerini şunları söyledi:
"Bu yüzden yolun sonunda şampiyonluk kupasına uzanacağımıza olan inancımız tam. Yönetim kurulu olarak, biz de üstümüze düşen görevi yapıp toplamda 600 bin TL'lik şampiyonluk primi açıklıyoruz. Kenetlenmeye devam ettiğimiz sürece çok daha güzel günler yakın."
Karşıyaka’da şampiyonluğa 600 bin TL prim
TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Turgay Büyükarcı şampiyonluk neticesinde verilecek primi açıkladı.İzmir ekibi 27 haftası oynanan ligde topladığı 43 puanla 5. sırada bulunuyordu.
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 3. Lig Play-Offl'arında elde edilecek şampiyonluğa 600 bin TL prim vereceklerini söyledi.
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele ettiği 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamlayarak Play-Off'a katılmaya hak kazandı. 22 Temmuz Çarşamba günü Belediye Derincespor'la Antalya'da karşılaşacak olan Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün resmi internet sitesinde bir açıklama yaptı. Turgay Büyyükarcı, sezon başında hedefledikleri yerde normal sezonu noktaladıklarını ifade etti. Bu sezonda emeği geçen Karşıyaka taraftarına, Soner Tolungüç ve teknik ekibe, Sportif Direktör Atilla Güneş'e, futbolculara, destek ekibi ve idari personele teşekkür eden Büyükkarcı, sırada şampiyonluğun olduğunu söyledi.
PLAY-OFF ŞAMPİYONLUĞUNA 600 BİN TL PRİM
Takımın gücünün ve kararlılığının en üst seviyede olduğunu bildiklerini belirten Başkan Büyükkarcı sözlerini şunları söyledi:
"Bu yüzden yolun sonunda şampiyonluk kupasına uzanacağımıza olan inancımız tam. Yönetim kurulu olarak, biz de üstümüze düşen görevi yapıp toplamda 600 bin TL'lik şampiyonluk primi açıklıyoruz. Kenetlenmeye devam ettiğimiz sürece çok daha güzel günler yakın."
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