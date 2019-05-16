Play-off heyecanı

TFF 2. Lig'de play-off yarı finalleri bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Kırmızı Grup'ta saat 16.30'da Manisa BŞB, Karagümrük'ü konuk edecek. Beyaz Grup'ta ise 20.45'te Sakaryaspor, Sarıyer'i ağırlayacak. Bu karşılaşmaların rövanşları 21 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek

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