17 Mayıs 2019, Cuma

TFF 3. LİG

Play-off heyecanı

Play-off heyecanı
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 17.05.2019

2. Lig'de play-off yarı finalleri bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. 'ta saat 16.30'da Manisa BŞB, Karagümrük'ü konuk edecek. 'ta ise 20.45'te Sakaryaspor, Sarıyer'i ağırlayacak. Bu karşılaşmaların rövanşları 21 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek

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