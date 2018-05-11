TFF 3'üncü Lig Play Off maçında Düzcespor sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor'u 1-0 ile geçti
TFF 3'üncü Lig Play Off maçında Düzcespor sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
TFF 3'üncü Lig Play Off müsabakasında Düzcespor sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor futbol takımını 1-0 yendi.
STAT: 18 Temmuz
HAKEMLER : Kutluhan Bilgiç (xx), Baran Eraslan (xx), Seyfettin Ünal (xx)
DÜZCESPOR: Çağrı (xx) (Dk.72 Alper xx) - Hüseyin (xxx), Serhat (xxx), Bedri(xxx), Çağrı (xx), Buğra (xx)(Dk.78 Kemal x), Mustafa (x) (Dk.88 Ahmet), Tayfun (xxx), Zihni (xx), Burçak (xxx), Oktay (xx)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR : İsmet (xx) - Mert (xx) (Dk.69 Eren xx), Özkan (xx), Rahmi (xx), Hasan (xx), Hacı Şükrü (xx) (Dk.86 Nazif), Zafer (xx), Güney (xx) (Dk.79 Güray), Aykut (xx), Coşkun (xx), Ali Kemal (xx)
GOL: Dk.65 Tayfun (Düzcespor)
SARI KART: Hüseyin, Burçak, Oktay, Alper (Düzcespor),
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