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    11 Mayıs 2018, Cuma

    TFF 3. LİG

    Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti

    Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirsporu tek golle devirdi
    TFF 3. LİG
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    TFF 3'ncü Play-off Yarı Final müsabakasında sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

    STAT 13 Şubat

    HAKEMLER: Süleyman Abay(xx), Bahtiyar Birinci(xx), Mehmet Ali Akkor(xx)

    Bilal(xxx) - Erman(xxx)(Dk.78 Emircan xx), Erdi(xxx), Batuhan(xx) (Dk.82 Aybars x), Cebrail(xx)(Dk.72 Barış xx), Sefa(xxx), Ferhat(xx), Gökhan(xxx), Ufuk(xxx), Hüseyin(xxx), Serkan(xxx)

    : Süleyman(x)-, Furkan(xx)(Dk.80 Bilal x), Adem(xx), Burak(xxx), Hüseyin(xx), Muhammed(xx) (Dk.71 Burak Aydın xx), Hasan(xx)(Dk.62 Umut x), Çınar(xx), Burak Öksüz(x), Sebahattin(xx), Kerem(xx)

    SARI KARTLAR Serkan, Aybars, Erdi (Anagold 24 Erzincanspor) - Burak Sürmeli, Muhammed, Burak Öksüz, Burak Aydın (Ankara Demirspor)

    GOLLER Dk. 25 Hüseyin(Anagold 24 Erzincanspor)


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