Diyarbekirspor’da iki futbolcu kadro dışı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve geçen hafta sahasında Erokspor’u tek golle mağlup eden Diyarbekirspor’da, sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Erokspor maçının ardından Diyarbekirspor'da Abdullah Çetin ve Vedat Budak yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı. Erokspor maçının kadrosuna alınmayan iki futbolcu ile ilgili açıklama yapılmadı. Diyarbekirspor'un 1-0 kazandığı Erokspor maçı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımdaki Diyarbakırlı futbolculardan Abdullah Çetin ve Vedat Budak, yönetimin kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulüpten, bu kararın gerekçesi konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı. Sarı kart cezalısı olduğu için Erokspor'a karşı forma giyemeyen Emrah Kiraz cezasını tamamladı. Bu kez cezalı duruma düşen Ercüment Balıkçı ve Emre Tosun, Cumartesi günü Gölcükspor'la deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Diyarbekirspor, Erokspor galibiyetinden sonra lider Darıca Gençlerbirliği ve Anagold 24Erzincanspor'un puan kaybetmesiyle zirve yarışında yeniden umutlandı. Kalan 7 haftada Yeşil-Kırmızılı takımın fikstürü rakiplerine göre avantajlı. Diyarbekirspor, 7 maçın 3'ünü deplasmanda ve 4'ünü kendi sahasında yapacak.